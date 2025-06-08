Масштабные протесты вспыхнули в Лос-Анджелесе, для обуздания направили нацгвардию: что стало причиной

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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В Соединенных Штатах Америки вспыхнули мощные общественные протесты, эпицентром которых стал Лос-Анджелес. Причиной стали масштабные рейды иммиграционной полиции, вызвавшие волну возмущения среди граждан и правозащитников. Президент Дональд Трамп принял решение привлечь Национальную гвардию для сдерживания беспорядков и восстановления порядка в городе.

Об этом сообщают Bloombergи The Guardian.

Белый дом объявил о развертывании не менее 2000 бойцов Нацгвардии. Военные должны оставаться на месте в течение 60 дней или дольше — при необходимости. Глава Пентагона также не исключил привлечения морской пехоты, если уровень насилия со стороны протестующих будет расти.

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Поводом для акций стали действия Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), которая на этой неделе ежедневно задерживала по 2000 человек без документов по всей стране. В самом Лос-Анджелесе было арестовано более сотни нелегальных мигрантов. В ответ тысячи граждан вышли на улицы с требованием остановить депортации и прекратить притеснения людей без статуса.

В пятницу толпа из более 1000 человек заблокировала здание федеральной власти в центре Лос-Анджелеса. На следующий день демонстрации переместились в южный район Парамаунт. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать митингующих. Протесты переросли в столкновения с полицией, что еще больше усилило напряжение в регионе.

Федеральные власти обвиняют местное руководство Калифорнии в бездействии. Министерство внутренней безопасности публично раскритиковало губернатора штата Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, считая, что их риторика способствует эскалации конфликта. В то же время губернатор заявил, что действия Вашингтона лишь провоцируют ситуацию, а введение войск является чрезмерным ответом.

Полиция Лос-Анджелеса также выступила с заявлением, что не будет участвовать в рейдах ICE и не сотрудничает с федеральными агентами в вопросе массовых депортаций. Правоохранители отметили, что сосредоточены только на обеспечении порядка и общественной безопасности.

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В свою очередь, Секретарь Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм предупредила участников протестов об уголовной ответственности за насилие в отношении сотрудников ICE и полиции. Тем временем сама миграционная служба заявила о намерении усилить задержания и выполнить обещание президента Трампа провести самую масштабную депортацию в истории страны.

Сейчас ситуация в Лос-Анджелесе остается напряженной. Общины опасаются за свои права, тогда как правительство демонстрирует жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Аналитики предупреждают: конфликт между федеральной и местной властью, а также с гражданским обществом может только обостриться в ближайшие недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран.