Масштабные проверки счетов в Польше: за что налоговая может заблокировать ваши деньги

В Польше налоговая служба все чаще проверяет счета в польских банках. Возросло количество запросов на освобождение от банковской тайны и анализов подозрительных переводов.

Об этом пишет издание inPoland.

С июля 2022 года, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс Польши, налоговые инспекции получили расширенные полномочия по проверке банковских счетов. Национальная налоговая администрация (KAS) теперь может анализировать остатки на счетах, историю транзакций и кредитные соглашения, даже если лицо напрямую не подозревается в совершении преступления.

С начала действия правил до конца 2024 года налоговики подали более 4800 заявлений на проверки.

Налоговые инспекции подали запросы на доступ к банковским данным в связи с текущими подготовительными производствами или разъяснительной деятельностью по преступлениям, мелким правонарушениям и финансовым преступлениям и мелким правонарушениям — в соответствии со статьей 48 пункта 1 Закона о Национальной финансовой администрации.

В ходе проверки налоговая служба анализирует, среди прочего, количество и тип банковских счетов, обороты и остатки на счетах, историю переводов с информацией об отправителях и получателях, заключенные кредитные и депозитные договоры, а также возможный доступ к банковским ящикам.

Кроме того, банки обязаны уведомлять налоговые органы о подозрительных операциях. К ним относятся, например, крупные переводы, частые платежи небольших сумм в течение короткого периода времени, переводы нескольких отправителей на подобные суммы или необычные права на перевод. Такая деятельность может свидетельствовать о попытке обойти систему или скрыть подлинный источник средств.

Согласно действующим правилам, банки обязаны представлять информацию в Национальную налоговую администрацию, если сумма одной транзакции превышает эквивалент 15 000 евро — сейчас примерно 64 000 злотых. Это требование вытекает из Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В таких случаях данные передаются в соответствующие системы мониторинга.

Данные, собранные KAS, имеют целью проверить честность налогоплательщиков и предотвратить финансовые нарушения, даже если против проходящего проверку нет официальных обвинений.

