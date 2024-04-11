Масштабные затопления в российских регионах: тысячи домов уже под водой (видео)

В Томской, Кемеровской и Оренбургской областях России из-за резкого повышения уровня воды в реках Том и Урал затоплены тысячи домов и дорог.

В Томской области России сильно поднялся уровень воды в реке Том, в результате чего затопило дороги и дома в селах под облцентром. Также пострадали дома в соседней Кемеровской области РФ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что частично затопило поселок Усть-Кабирза в соседней Кемеровской области РФ – под водой оказались 44 домовладения, более 70 человек россияне вывезли из зоны затопления.

В Оренбурге Оренбургской области РФ сейчас борются, чтобы не подпустить воду к многоэтажкам местного ЖК "Гранд Парк". По данным властей, туда перебазируют водоналивные дамбы.

В другом городе Оренбургской области – Орске – уровень реки Урал якобы немного упал. Сообщается, что вода ушла от 820 домов, но все еще остаются подтопленными около 6 тысяч домов.

Потоп в России: видео

Напомним, 6 апреля в России прорвало дамбу на реке Урал. В результате произошло масштабное подтопление. Власти РФ пытаются организовать эвакуацию тысяч россиян.

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