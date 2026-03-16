Масштабный блекаут: без электричества осталось более 10 млн человек

Блэкаут

Куба осталась без света. Там произошел масштабный блекаут, в результате которого без электроэнергии осталось около 11 млн человек. Энергосистема страны полностью отключилась на фоне глубочайшего экономического и энергетического кризиса.

Об этом сообщает АР.

В Министерстве энергетики и горной промышленности сообщили о «полном отключении» национальной электросети. Специалисты выясняют причины аварии. По предварительным данным, работавшие на момент коллапса электростанции не сообщали о технических неисправностях.

Это уже третий масштабный блекаут за последние четыре месяца, что свидетельствует о серьезных проблемах с энергетической инфраструктурой.

Энергосеть на грани коллапса

Эксперты отмечают, что электросеть страны сильно изношена и давно нуждается в модернизации. Профессор Американского университета Уильям ЛеоГранде подчеркнул, что инфраструктура «давно превысила свой нормальный срок службы».

«Техники, которые поддерживают работу сети, — настоящие волшебники, учитывая ее состояние», — сказал он.

По его словам, если ситуация не изменится, страну могут ожидать экономический коллапс, социальный хаос и массовая миграция населения.

Люди вынуждены выбрасывать пищу

Жители рассказывают, что постоянные перебои с электричеством оказывают существенное влияние на повседневную жизнь.

61-летний житель столицы Томас Давид Веласкес Фелипе отметил, что из-за отключения портятся продукты питания.

«То немногое, что мы должны поесть, просто портится», — сказал он.

48-летняя Яймисель Санчес Пенья также жалуется, что продукты, которые она покупает за деньги, отправленные сыном из США, приходится выбрасывать из-за продолжительных отключений.

«Моя 72-летняя мама ежедневно страдает от этого», — добавила женщина.

Дефицит топлива

По словам президента страны Мигеля Диаса-Канеля, государство не получало поставок нефти уже три месяца. Поэтому энергосистема работает на сочетании солнечной энергии, природного газа и термоэлектростанций.

Однако этого недостаточно для обеспечения потребностей населения, особенно учитывая, что страна производит лишь около 40% необходимой нефти.

Эксперты также отмечают, что у правительства нет достаточной валюты для закупки запчастей и модернизации электростанций, что лишь усугубляет энергетический кризис.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил Кубу «следующей задачей» после Ирана и анонсировал новое соглашение.

Трамп отметил, что рассматривает кубинский вопрос как один из приоритетов в ближайшее время.