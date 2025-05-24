Масштабный блэкаут оставил без света Каннский фестиваль и 160 тысяч домов

Каннский фестиваль / © Associated Press

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В субботу, 24 мая, на юге Франции произошел масштабный блэкаут, который оставил без электроэнергии около 160 000 домов и повлиял на работу международного кинофестиваля в Каннах

Об этом сообщает CNN со ссылкой на оператора французской электросети компанию RTE.

По данным RTE, причиной блэкаута стали два инцидента. Сперва произошло возгорание на высоковольтной подстанции в Таннероне в департаменте Вар, после чего произошло падение опоры ЛЭП в районе озера Сен-Касьен через несколько часов.

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В RTE предполагают, что пожар был следствием умышленных действий.

От обесточивания пострадали Канны, Антибы, Манделье и ряд других городов.

Блэкаут произошел перед церемонией закрытия 78-го Каннского кинофестиваля.

По информации FranceInfo, организаторы задействовали три аварийных генератора, чтобы обеспечить возможность проведения кинопоказов.

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Администрация фестиваля, как пишет BFMTV, сообщила: участникам и гостям «не стоит беспокоиться» о том, что отключение электроэнергии повлияет на церемонию закрытия, на которой будут объявлены обладатели главных призов фестиваля. Из-за аварии была приостановлена лишь часть утренних показов — «примерно на пять минут».

По данным EuroWeeklyNews, в Каннах ситуация близка к хаосу. Магазины в городе были вынуждены закрыться из-за перебоев с электроснабжением, телефонная и мобильная связь также были нарушены и работали со сбоями.

Напомним, предыдущий масштабный блэкаут произошел 28 апреляв Испании и Португалии, а также ряде районов Франции и Андорры. В результате масштабного отключения электричества пострадали жители всех городов Пиренейского полуострова, общее население которого достигает 50 млн человек.