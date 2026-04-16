Масштабный блэкаут произошел из-за ситуации в Ормузе: целая страна во тьме
Пакистан переживает серьезный энергокризис из-за перебоев с газом. Блэкауты уже достигают 14 часов.
Пакистан оказался на грани серьезного энергетического кризиса. По всей стране фиксируют длительные отключения электроэнергии из-за нехватки сжиженного природного газа. Причиной стали перебои со снабжением на фоне войны на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Вloomberg.
По данным Министерства энергетики Пакистана, дефицит электроэнергии достиг 4 500 мегаватт в вечерние часы — это около четверти спроса в целом.
Власти предупреждают, что плановые отключения (load shedding) в некоторых регионах уже превышают два часа. В то же время местные СМИ сообщают о более долгих перебоях — до 14 часов, особенно в сельской местности.
Причина блэкаута — блокирование Ормузского пролива
Ключевым фактором кризиса стала война в регионе, фактически заблокировавшая Ормузский пролив — важный маршрут для транспортировки энергоносителей. Кроме того, Катар был вынужден приостановить экспорт со своего крупнейшего в мире завода по производству LNG после атак в начале марта.
Ситуация уже серьезно отразилась на экономике страны. По словам президента Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Атифа Икрама Шейха, предприятия каждый день остаются без электроэнергии примерно на восемь часов.
«Промышленность сталкивается с примерно восемью часами отключений в сутки. Это негативно отразится как на экспорте, так и на внутреннем производстве», — отметил он.
Ситуация с газом в Пакистане
Пакистан почти полностью зависит от импорта сжиженного газа из Катара для производства электроэнергии. В настоящее время власти рассматривают возможность закупки альтернативного топлива на спотовом рынке, однако его высокая стоимость остается серьезным препятствием.
Энергетический кризис разворачивается на фоне дипломатических усилий Исламабада — страна готовится принимать новый раунд переговоров между Ираном и США.
В то же время, правительство пытается стабилизировать финансовую ситуацию: недавно Пакистан получил 3 млрд долларов финансовой помощи от Саудовской Аравии, что может помочь покрыть внешние долговые обязательства.