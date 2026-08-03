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Масштабный блэкаут произошел в одной из стран: полностью обрушилась нацэнергосистема
Куба снова осталась без электроэнергии. Из-за аварии в национальной энергосистеме весь остров, включая столицу Гавану, оказался в темноте.
На Кубе произошел очередной масштабный блэкаут — весь остров с населением около 10 миллионов человек остался без электроэнергии.
Об этом сообщает Reuters.
Этот блэкаут стал очередным в серии масштабных аварий, в последнее время регулярно парализующих жизнь на острове. Только в прошлом месяце Куба пережила три общенациональных отключения.
Основными причинами кризиса называют износ энергетической инфраструктуры, проблемы с ремонтом электростанций и нехватку топлива. Многие кубинские электростанции работают десятилетиями и нуждаются в модернизации.
Длительные перебои с электричеством уже повлияли не только на быт людей, но и на работу систем водоснабжения и охлаждения, что еще больше усугубляет ситуацию для населения.
Напомним, энергетический кризис на Кубе продолжается уже несколько месяцев, сопровождаясь многочасовыми, а в последнее время и многодневными перебоями с электричеством. Главными причинами критической ситуации являются устаревшая инфраструктура энергосистемы и нефтяная блокада со стороны США, существенно ограничившая поставки топлива на остров.