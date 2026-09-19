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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Масштабный блэкаут произошел в одной из стран — уже в шестой раз с начала года

Энергосистема Кубы снова вышла из строя, оставив миллионы жителей острова без электричества. Это уже как минимум шестой случай с начала года.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Куба снова осталась без электроэнергии

Куба снова осталась без электроэнергии / © Associated Press

На Кубе произошел общенациональный блэкаут. Это уже не первое массовое отключение электроэнергии на острове с населением около 9 миллионов человек.

Об этом пишет The Associated Press.

Авария произошла на линиях электропередачи в западной части страны, а затем произошло отключение и восточной части острова.

До наступления темноты электроснабжение было восстановлено для 5% потребителей в Гаване. В провинциях Камагуэй, Пинар-дель-Рио и Гранма создавались локальные сети («микроострова») для распределения электроэнергии. Также возобновлялась работа некоторых систем, снабжающих электроэнергией больницы и другие объекты экстренных служб.

Напомним, энергетический кризис на Кубе продолжается уже несколько месяцев, сопровождаясь многочасовыми, а в последнее время и многодневными перебоями с электричеством. Главными причинами критической ситуации являются устаревшая инфраструктура энергосистемы и нефтяная блокада со стороны США, существенно ограничившая поставки горючего на остров.

Куба испытывает трудности с импортом топлива после захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе. Венесуэла была ближайшим союзником Гаваны. Мексика также прекратила экспорт топлива из-за давления со стороны Соединенных Штатов.

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