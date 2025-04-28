Масштабный блэкаут в Европе: что стало причиной — заявление Евросовета

Председатель Европейского совета Антониу Кошта / © Associated Press

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Операторы сетей Испании и Португалии работают над выявлением причин и возобновлением электроснабжения на фоне массовых блэкаутов 28 апреля.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об этом в " Х “.

Операторы сетей обеих стран работают над обнаружением причин и восстановлением электроснабжения. На данный момент нет никаких признаков кибератаки.

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Об этом заявил Кошта на фоне масштабного блэкаута, парализовавшего Испанию и Португалию.

Напомним, миллионы людей без света. О подробностях масштабного блэкаута в Европе сообщают западные СМИ и местные жители. Отключение электроэнергии парализовало ряд стран Европы, вызвав транспортный коллапс и проблемы со связью.

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