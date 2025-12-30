Масштабный блэкаут в Подмосковье: более 600 тысяч россиян остались без света

Масштабный блэкаут в Подмосковье: более 600 тысяч жителей остались без света / © ASTRA

В Московской области РФ зафиксировали массовое отключение электроэнергии, которое охватило несколько крупных районов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По данным российских СМИ, без энергоснабжения осталось более 600 тысяч человек. Инцидент совпал с объявлением угрозы атаки беспилотников и отчетами мэрии Москвы о работе ПВО. Самая сложная ситуация наблюдается в Раменском, Жуковском и Литкарино.

Кроме отсутствия света, россияне массово жалуются на перебои в работе интернета и мобильной связи. Местная администрация Раменского городского округа подтвердила факт аварии. По версии российских властей, причиной блэкаута стало возгорание электротехнической шины на питающем центре в Донино.

Масштабный блекаут в Подмосковье: более 600 тысяч жителей остались без света / © соцмережі

«Пока продолжается переподключение потребителей на резервные источники питания там, где это возможно технически. Остальные участки сети выведены в ремонт. Ориентировочное время возобновления работ — 2 часа», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщили в российских медиа, вопреки официальным заявлениям о «технической неисправности», инцидент произошел на фоне активной атаки БпЛА. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трех беспилотников на подлете к столице РФ. Связь между работой ПВО, падением обломков и пожаром на энергообъекте в Донино российские власти прямо не подтверждают, однако жители в соцсетях связывают эти события.

Масштабный блэкаут в Подмосковье: более 600 тысяч жителей остались без света / © соцмережі

Также сообщается, что компания «Россети Московский регион» подтверждает отсутствие напряжения в нескольких населенных пунктах. Точная причина возгорания на подстанции остается официально неизвестной. В регионе продолжают действовать меры безопасности из-за возможного повторного появления БпЛА.

Напомним, в России в ночь на 29 декабря снова зафиксировали серию взрывов в разных регионах. Под ударом, по сообщениям, оказался аэродром «Ханская» в городе Майкоп, а в Туле объявляли ракетную опасность.

Ранее сообщалось, что в городе Сызрань Самарской области РФ зафиксировали атаку беспилотников.