Масштабный блэкаут в Украине: вышла из строя база данных таможни Молдовы

Таможня не работает

На украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств. Отключение тока также затронуло и Молдову.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

«Вниманию граждан и международных перевозчиков, которые планируют пересекать границу с Республикой Молдова! Сообщаем, что на украино-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова», — говорится в сообщении.

Что известно о блэкауте в Украине

В Украине 31 января произошел масштабный блэкаут — значительная часть страны осталась без электроснабжения.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в 10.42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии электропередачи 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в объединенной энергосети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях.

В результате аварии были вынуждены разгружены блоки атомных электростанций. Для предотвращения дальнейших сбоев диспетчеры применили специальные графики аварийных отключений в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

В «Укрэнерго» уверяют, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме. По прогнозам энергетиков, электроснабжение для большинства потребителей должно быть возобновлено в ближайшие часы.

Масштаб проблем настолько серьезный, что отключения электричества перекинулись и на Молдову, где в части населенных пунктов — включая столицу Кишенев — отключили электричество.

В Национальном центре управления кризисами Молдовы сообщили, что отключение связано с неблагоприятными метеоусловиями (позднее это удалили уведомление), а правительство сообщает о серьезных проблемах в электроэнергетической сети Украины.