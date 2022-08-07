Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Масштабный пожар на нефтебазе на Кубе и задержание российской шпионки в Косово: главные новости ночи 7 августа

Дата публикации
Просмотры
65к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Масштабный пожар на нефтебазе на Кубе и задержание российской шпионки в Косово: главные новости ночи 7 августа

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 7 августа:

  • Попадание молнии привело к масштабному пожару на базе хранения нефти на западе Кубы. Читать дальше –>
  • Российскую пропагандистку арестовали на пограничном переходе на севере Косово по подозрению в шпионаже. Читать дальше –>
  • Глава Корпуса стражей исламской революции заявил, что Израиль "заплатит высокую цену" за авиаудары по сектору Газа. Читать дальше –>
  • Из Украины 7 августа будет экспортировано более 160 тысяч тонн кукурузы, муки и растительного масла. Читать дальше –>
  • 6 августа на южном фронте украинские воины уничтожили четыре зенитно-ракетных системы С-300 и зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь-С1. Читать дальше –>

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация