Масштабный пожар на нефтебазе на Кубе и задержание российской шпионки в Косово: главные новости ночи 7 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 7 августа:
- Попадание молнии привело к масштабному пожару на базе хранения нефти на западе Кубы. Читать дальше –>
- Российскую пропагандистку арестовали на пограничном переходе на севере Косово по подозрению в шпионаже. Читать дальше –>
- Глава Корпуса стражей исламской революции заявил, что Израиль "заплатит высокую цену" за авиаудары по сектору Газа. Читать дальше –>
- Из Украины 7 августа будет экспортировано более 160 тысяч тонн кукурузы, муки и растительного масла. Читать дальше –>
- 6 августа на южном фронте украинские воины уничтожили четыре зенитно-ракетных системы С-300 и зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь-С1. Читать дальше –>
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