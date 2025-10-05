Масштабный пожар на российском НПЗ: в Нижегородской области дроны атаковали завод «Лукойла»

Атака на НПЗ в России

В ночь на воскресенье, 5 октября 2025 года, в Нижегородской области Российской Федерации прогремели многочисленные взрывы, которые местные жители связывают с атакой неизвестных дронов. Вероятной целью удара стал Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл" в городе Кстово, в районе которого вспыхнул масштабный пожар.

Об атаке дронов и пожаре в районе предприятия сообщили местные паблики и средства массовой информации.

Для этого стратегического предприятия это уже, по меньшей мере, четвертый известный удар с начала 2025 года.

Ночной удар и чаяния россиян

Взрывы в Кстово начали раздаваться после 02:30 ночи, и местные жители сразу же начали обсуждать «дроновую опасность» в местных чатах. Они сообщали о работе систем противовоздушной обороны и насчитали по меньшей мере четыре громких взрыва в промышленной зоне.

Также сообщается, что в районе предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» видны яркое пламя и густой дым. При этом часть местных жителей выражала надежду, что дроны попали «не на завод».

Четвертый по мощности завод и постоянная мишень

Нижегородский НПЗ в Кстово — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, которое является ключевым в обеспечении топливом как внутреннего рынка, так и экспорта. Предприятие расположено примерно в 800 километрах от ближайшей границы с Украиной.

Завод способен перерабатывать до 17,0 млн. тонн нефти в год, что делает его четвертым по величине в РФ. Предприятие выпускает более 50 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные, авиационные и дизельные топлива, а также нефтебитум.

Этот объект стал одной из постоянных целей для «дроновых санкций» со стороны Украины, направленных на подрыв военно-экономического потенциала агрессора.

Хронология «дроновых санкций» в 2025 году

Атака 5 октября стала очередным успешным ударом по этому стратегическому предприятию. В 2025 году завод подвергался нападениям неоднократно:

Январь : Предприятие было атаковано в рамках массированного налета дронов на российские объекты. По информации источников в разведке, четыре беспилотника попали в цель , вызвав мощный пожар.

Февраль : На заводе вспыхнул масштабный пожар , подробности которого российские власти не разглашают. В СМИ просочилась только информация, что на заводе загорелась установка, в которой хранится бензин.

Июнь : На территории НПЗ возник большой пожар . Хотя россияне официально заявили лишь о возгорании установок по производству битума, очевидцы сообщали, что загорелась именно нефтеперерабатывающая часть предприятия после двух взрывов.

Июль : В районе Кстовского НПЗ снова раздавались взрывы и произошло возгорание после удара дронов.

Напомним, каждая такая атака приводит к выведению из строя критически важных предприятий государства-агрессорки. Обычные россияне, похоже, испытывают последствия ударов, однако власти традиционно все отрицают. В ISW подчеркивают, что дефицит бензина в России обострили недавние удары Украины по российским НПЗ.