Масштабный пожар на заводе в Берлине: над городом распространяется токсичное облако дыма (видео)

В пятницу, 3 мая, загорелось здание металлургического завода Diehl Metal Applications на юго-западной окраине Берлина. Пожарные предупредили население о распространении токсичного дыма. Жителям немецкой столицы рекомендуют оставаться в помещениях, закрыть окна и отключить кондиционеры.

Об этом пишет BILD.

"В настоящее время четыре этажа здания полностью сгорели. Часть здания уже обрушилась. Пожарные работают только снаружи. Огонь больше невозможно взять под контроль изнутри", – сообщил представитель пожарной службы Берлина Адриан Венцель.

Дым от пожара поднимается в воздух большим облаком и распространяется в северном направлении от места пожара. Жители получили предупреждение через мобильное приложение NINA, где отмечена опасная зона распространения токсичных веществ.

Облако токсичного дыма распространяется над Берлином. Скриншот приложения NINA / Фото: скриншот с видео

"Мы можем подтвердить, что в здании горят химикаты. Там хранились серная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода (синильной кислоты), который поднимется в воздух вместе с дымом. В настоящее время на дежурстве находятся 130 пожарных", – сообщил Венцель, добавив, что спасатели работают в защитных костюмах.

Известно, что на заводе проводили рафинирование и гальванизацию металлов для очистки поверхностей изделий, выпускаемых на заводе.

В школах Берлина отменены занятия, все учащиеся и сотрудники отправлены по домам. Расположенные рядом с заводом магазины тоже закрыты.

На данный момент причина возникновения пожара неизвестна. Спасатели сообщили, что пострадавших нет, все сотрудники завода и люди из расположенных поблизости зданий успели самостоятельно покинуть опасную зону.

Напомним, в России вспыхнул пожар возле автомобильного завода "КамАЗ". Россияне говорят о якобы возгорании мусора возле предприятия.

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