Масштабный пожар охватил многоэтажки — многие люди заблокированы, есть погибшие (фото, видео)
Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court.
В Гонконге в районе Тай По вспыхнул крупный пожар в многоэтажных домах в жилом комплексе Wang Fuk Court. Известно о четырех погибших, количество людей внутри домов пока неизвестно.
Власти Гонконга подтвердили, что в результате инцидента в больницы были доставлены девять человек. К сожалению, четверо из них умерли, трое находятся в критическом состоянии, и только один пострадавший имеет стабильное состояние. Среди тех, кто получил травмы, есть и пожарные, которые принимали участие в ликвидации возгорания, как сообщают корреспонденты Reuters.
Местные СМИ, ссылаясь на данные полиции, информируют, что на данный момент количество людей, заблокированных внутри охваченных огнем сооружений, остается неизвестным.
Один из жителей, которого идентифицировали как мистер Вонг, не смог сдержать слез у места трагедии, рассказав корреспонденту Reuters, что его жена остается заблокированной в одном из зданий.
Изначально пожар был классифицирован как третий уровень тяжести по пятибалльной шкале. Однако, учитывая стремительное распространение, его уровень последовательно повышали сначала до четвертого, а затем — до самого высокого, пятого уровня.
На фотографиях с места происшествия видно, что здания комплекса были окружены бамбуковыми лесами. Медиа отмечают, что в строительстве они используются как замена традиционным стальным конструкциям благодаря своей легкости, скорости монтажа и высокой прочности.
