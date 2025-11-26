Гонконг / © Associated Press

Реклама

В Гонконге в районе Тай По вспыхнул крупный пожар в многоэтажных домах в жилом комплексе Wang Fuk Court. Известно о четырех погибших, количество людей внутри домов пока неизвестно.

Об этом пишет Reuters и BBC .

Власти Гонконга подтвердили, что в результате инцидента в больницы были доставлены девять человек. К сожалению, четверо из них умерли, трое находятся в критическом состоянии, и только один пострадавший имеет стабильное состояние. Среди тех, кто получил травмы, есть и пожарные, которые принимали участие в ликвидации возгорания, как сообщают корреспонденты Reuters.

Реклама

Местные СМИ, ссылаясь на данные полиции, информируют, что на данный момент количество людей, заблокированных внутри охваченных огнем сооружений, остается неизвестным.

© Associated Press

Один из жителей, которого идентифицировали как мистер Вонг, не смог сдержать слез у места трагедии, рассказав корреспонденту Reuters, что его жена остается заблокированной в одном из зданий.

Изначально пожар был классифицирован как третий уровень тяжести по пятибалльной шкале. Однако, учитывая стремительное распространение, его уровень последовательно повышали сначала до четвертого, а затем — до самого высокого, пятого уровня.

На фотографиях с места происшествия видно, что здания комплекса были окружены бамбуковыми лесами. Медиа отмечают, что в строительстве они используются как замена традиционным стальным конструкциям благодаря своей легкости, скорости монтажа и высокой прочности.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре из-за атаки дронов вспыхнули пожары в жилых домах