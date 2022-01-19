Масштабный пожар произошел в многоэтажке Нью-Йорка: погиб один человек

Масштабный пожар произошел в многоэтажке Нью-Йорка: погиб один человек

Восемь человек получили травмы.

Масштабный пожар произошел в американском Нью-Йорке: один человек погиб, а восемь получили травмы.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 января.

Взрыв газа произошел в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс. Вскоре помещение загорелось. Кроме того, один взрыв обрушил здание и засыпал обломками двора. Людей из соседних домов эвакуировали.

Тушить пламя приехали две сотни пожарных. Прибыли на место и правоохранители. К слову, пятеро пострадавших — это приехавшие на помощь полицейские.

Новости мира: в Нью-Йорке 1 человек погиб и еще 8 получили травмы из-за взрыва газа

Власти города обещают выяснить причины инцидента. Пока продолжается расследование, поставки газа из соображений безопасности отключили всему району.

Как сообщалось, в начале января самый плохой за последние десятилетия пожар произошел в Нью-Йорке. Ее мог спровоцировать неисправный электрообогреватель. Во время возгорания в многоэтажке погибли 19 человек, среди которых девять детей. Пожарные прибыли на место через три минуты, погасить пламя пытались две сотни пожарных.

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