Масштабный пожар произошел в многоэтажке Нью-Йорка: погиб один человек

Восемь человек получили травмы.
Масштабный пожар произошел в американском Нью-Йорке: один человек погиб, а восемь получили травмы.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 января.
Взрыв газа произошел в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс. Вскоре помещение загорелось. Кроме того, один взрыв обрушил здание и засыпал обломками двора. Людей из соседних домов эвакуировали.
Тушить пламя приехали две сотни пожарных. Прибыли на место и правоохранители. К слову, пятеро пострадавших — это приехавшие на помощь полицейские.
Власти города обещают выяснить причины инцидента. Пока продолжается расследование, поставки газа из соображений безопасности отключили всему району.
Как сообщалось, в начале января самый плохой за последние десятилетия пожар произошел в Нью-Йорке. Ее мог спровоцировать неисправный электрообогреватель. Во время возгорания в многоэтажке погибли 19 человек, среди которых девять детей. Пожарные прибыли на место через три минуты, погасить пламя пытались две сотни пожарных.
Читайте также:
-
В России при посадке в самолет попала молния
-
Аляску всколыхнуло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами
-
Смывает деревни, есть погибшие: из-за извержения подводного вулкана на островах Тонги свирепствует разрушительное цунами (фото, видео)