Масштабный пожар в Калифорнии: возросло количество жертв

Лесные пожары в Калифорнии продолжают распространяться и ситуация остается критической. Наибольшими очагами огня являются пожары в районах Палисейдс и Итон.

Об этом пишет NBC News.

В Палисейдсе огонь охватил 23 654 акра, но его удалось локализовать всего на 11%. В районе Итон площадь пожара составляет 14117 акров, а уровень локализации достиг 15%.

Число погибших от пожаров возросло до 16 человек. Огонь уничтожил более 5 000 построек, среди которых много жилых домов. Тысячи жителей были эвакуированы, а спасательные службы продолжают работать в экстремальных условиях.

Президент США Джо Байден обсудил с местными властями меры по оказанию федеральной помощи пострадавшим районам. Пожарные команды используют все имеющиеся ресурсы, включая авиацию, чтобы сдержать распространение огня.

Власти призывают жителей соблюдать рекомендации, быть готовыми к эвакуации и следить за официальными сообщениями об изменениях ситуации.

Напомним, в Лос-Анджелесе бушуют масштабные лесные пожары, уничтожившие целые районы. Эвакуированы десятки тысяч человек, под угрозой оказались знаковые и состоятельные местности.

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