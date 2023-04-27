Масштабный пожар в Курганской области России: огонь дошел до территории крупного завода

Пожар охватил площадь до 6 000 квадратных метров и перекинулся на областной центр РФ.
Природный пожар, начавшийся 27 апреля в Курганской области России, перекинулся на территорию завода "Курганстальмост" в Кургане.
Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Курганской области.
“Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров", - сообщил он.
С некоторых микрорайонов города Кургана начали эвакуировать жителей. Их вывозят в лагерь в 16 км от областного центра.
Завод "Курганстальмост", до которого добралось пламя природного пожара, занимается изготовлением строительных конструкций и мостов.
Между тем, как сообщает Telegram-канал Mash, в поселке Логовушка, с которого огонь начал свой поход на Курган, количество горящих домов возросло до 76. Из-за сильных порывов ветра в селе нет связи и электричества.
В результате пожара погиб по меньшей мере один человек — тело мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара и разбора завалов.
По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от проходящего мимо села тепловоза, эту информацию также подтверждают местные жители.
В последние дни в России произошло несколько крупных пожаров. В частности, 25 апреля пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил около 150 домов, без крова осталось около 660 человек. Погибли два человека — мужчина и женщина. Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток.
Еще один пожар произошел 25 апреля в поселке Таежный Свердловской области. Там загорелся 21 дом, 16 зданий – жилые. Спасатели эвакуировали 27 человек. На следующий день пожарные смогли локализовать пожар на площади в 2,7 тыс. кв. м.
Кроме того, спасатели боролись с огнем в поселках Висим, Неустроево, Карпинск и Прогресс.
Напомним, утром 27 апреля в поселке Логовушка в Курганской области огонь охватил площадь 2500 квадратных метров, загорелось 10 жилых и 20 хозяйственных построек.
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