Масштабный пожар в Курганской области России: огонь дошел до территории крупного завода

Пожар охватил площадь до 6 000 квадратных метров и перекинулся на областной центр РФ.

Природный пожар, начавшийся 27 апреля в Курганской области России, перекинулся на территорию завода "Курганстальмост" в Кургане.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Курганской области.

“Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров", - сообщил он.

С некоторых микрорайонов города Кургана начали эвакуировать жителей. Их вывозят в лагерь в 16 км от областного центра.

Завод "Курганстальмост", до которого добралось пламя природного пожара, занимается изготовлением строительных конструкций и мостов.

Между тем, как сообщает Telegram-канал Mash, в поселке Логовушка, с которого огонь начал свой поход на Курган, количество горящих домов возросло до 76. Из-за сильных порывов ветра в селе нет связи и электричества.

В результате пожара погиб по меньшей мере один человек — тело мужчины спасатели обнаружили во время тушения пожара и разбора завалов.

По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от проходящего мимо села тепловоза, эту информацию также подтверждают местные жители.

В последние дни в России произошло несколько крупных пожаров. В частности, 25 апреля пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил около 150 домов, без крова осталось около 660 человек. Погибли два человека — мужчина и женщина. Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток.

Еще один пожар произошел 25 апреля в поселке Таежный Свердловской области. Там загорелся 21 дом, 16 зданий – жилые. Спасатели эвакуировали 27 человек. На следующий день пожарные смогли локализовать пожар на площади в 2,7 тыс. кв. м.

Кроме того, спасатели боролись с огнем в поселках Висим, Неустроево, Карпинск и Прогресс.

Напомним, утром 27 апреля в поселке Логовушка в Курганской области огонь охватил площадь 2500 квадратных метров, загорелось 10 жилых и 20 хозяйственных построек.

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