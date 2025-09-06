- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Масштабный пожар в Лондоне: случившееся с бывшим телецентром ВВС
Пожар в историческом здании бывшей штаб-квартиры BBC пытаются потушить с ночи, привлечены около 100 спасателей.
В Лондоне в районе Вайт-сити вспыхнул пожар в бывшем телецентре BBC, который являлся штаб-квартирой телерадиокомпании до 2013 года. На борьбу с огнем прибыли около 100 пожарных и 15 пожарных машин.
Об этом пишет издание Sky News.
«Ресторан, внешняя терраса и воздуховод продолжают гореть, в то время как ряд квартир также пострадал от пожара», — заявил представитель пожарной службы.
Масштабная спасательная операция
Сообщения о пожаре поступили после 3 часов ночи. Бригады из Хаммерсмита, Северного Кенсингтона, Чизвика и близлежащих пожарных частей были мобилизованы на место происшествия. Чтобы помочь потушить огонь с высоты, были задействованы две 32-метровые лестницы.
Пожар охватил верхние этажи девятиэтажного здания на Вуд-Лейне. Ближайшие здания были эвакуированы как мера пресечения.
Последствия и расследование
В результате пожара один человек получил помощь от парамедиков. Улица Вуд-Лейн перекрыта для движения транспорта, и людям советуют избегать этого района.
Причина пожара неизвестна. На месте происшествия продолжают работать спасатели.
Напомним, трое мужчин получили приговоры за поджог в Лондоне склада , поставлявшего оборудование Starlink в Украину. Следствие выявило связь с «группой Вагнера».