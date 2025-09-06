ТСН в социальных сетях

Мир
55
1 мин

Масштабный пожар в Лондоне: случившееся с бывшим телецентром ВВС

Пожар в историческом здании бывшей штаб-квартиры BBC пытаются потушить с ночи, привлечены около 100 спасателей.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Пожар в Лондоне

В Лондоне горит бывшая штаб-квартира BBC

В Лондоне в районе Вайт-сити вспыхнул пожар в бывшем телецентре BBC, который являлся штаб-квартирой телерадиокомпании до 2013 года. На борьбу с огнем прибыли около 100 пожарных и 15 пожарных машин.

Об этом пишет издание Sky News.

«Ресторан, внешняя терраса и воздуховод продолжают гореть, в то время как ряд квартир также пострадал от пожара», — заявил представитель пожарной службы.

Масштабная спасательная операция

Сообщения о пожаре поступили после 3 часов ночи. Бригады из Хаммерсмита, Северного Кенсингтона, Чизвика и близлежащих пожарных частей были мобилизованы на место происшествия. Чтобы помочь потушить огонь с высоты, были задействованы две 32-метровые лестницы.

Пожар охватил верхние этажи девятиэтажного здания на Вуд-Лейне. Ближайшие здания были эвакуированы как мера пресечения.

Последствия и расследование

В результате пожара один человек получил помощь от парамедиков. Улица Вуд-Лейн перекрыта для движения транспорта, и людям советуют избегать этого района.

Причина пожара неизвестна. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Напомним, трое мужчин получили приговоры за поджог в Лондоне склада , поставлявшего оборудование Starlink в Украину. Следствие выявило связь с «группой Вагнера».

55
