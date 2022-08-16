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Масштабный пожар в РФ: количество поврежденных зданий в Ростовской области выросло до 60

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Масштабный пожар в РФ: количество поврежденных зданий в Ростовской области выросло до 60

Фото: скриншот с видео

В Ростовской области на границе с Украиной продолжают бушевать масштабные пожары.

15 августа в Ростовской области России возник масштабный пожар. В Усть-Донецком вспыхнуло лесничество.

По состоянию на утро 16 августа количество поврежденных зданий возросло до 60, площадь пожара увеличилась до 136 га.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

"Площадь пожара увеличилась. Жители станицы были эвакуированы в пункты временного размещения", — заявили в МЧС РФ.

Напомним, в Крыму сообщают о взрывах, поднялся огромный столб дыма (видео).

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