Масштабный пожар в РФ на границе с Украиной продолжается: из-за ветра и жары сгорело более 20 домов и магазины

В Ростовской области РФ на границе с Украиной продолжают бушевать масштабные пожары.

Огонь добрался и до квартир россиян: уже сгорело более 20 жилых домов, магазины.

Об этом сообщает сайт 161.ru.

В Усть-Донецком вспыхнуло лесничество. Площадь пожара – более 300 тыс. квадратных метров. Россияне пытаются ликвидировать пожар вертолетом.

В станице Верхнекундрюченска горит уже более 20 жилых домов и несколько магазинов.

Возгорание в Ростовской области ликвидируют сразу на нескольких направлениях. К этому привлечено более 300 человек. В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. Ликвидацию возгорания осложняют еще и сильный ветер и жара.

Напомним, в городе Константиновск Ростовской области возле украинской границы бушует мощный степной пожар. Огонь усиливает ветер и жара, которые не дают погасить возгорание. Пламя уже подобралось к жилым домам.

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