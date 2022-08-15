Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Масштабный пожар в РФ на границе с Украиной продолжается: из-за ветра и жары сгорело более 20 домов и магазины

Дата публикации
Просмотры
6147
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Масштабный пожар в РФ на границе с Украиной продолжается: из-за ветра и жары сгорело более 20 домов и магазины

Фото: 161.ru

В Ростовской области РФ на границе с Украиной продолжают бушевать масштабные пожары.

Огонь добрался и до квартир россиян: уже сгорело более 20 жилых домов, магазины.

Об этом сообщает сайт 161.ru.

В Усть-Донецком вспыхнуло лесничество. Площадь пожара – более 300 тыс. квадратных метров. Россияне пытаются ликвидировать пожар вертолетом.

В станице Верхнекундрюченска горит уже более 20 жилых домов и несколько магазинов.

Возгорание в Ростовской области ликвидируют сразу на нескольких направлениях. К этому привлечено более 300 человек. В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. Ликвидацию возгорания осложняют еще и сильный ветер и жара.

Напомним, в городе Константиновск Ростовской области возле украинской границы бушует мощный степной пожар. Огонь усиливает ветер и жара, которые не дают погасить возгорание. Пламя уже подобралось к жилым домам.

Читайте также:

В Луцке чрезвычайники спасли малыша и еще трех человек из дымовой ловушки

В Луцке чрезвычайники спасли малыша и еще трех человек из дымовой ловушки

Похожие темы:

Следующая публикация