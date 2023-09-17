Масштабный пожар в российском Екатеринбурге: что произошло (фото, видео)

Густой черный дым был виден во многих районах четвертого по количеству населения города России.

В воскресенье, 17 сентября, в российском городе Екатеринбурге, который является административным центром Свердловской области и четвертым по количеству населения городом РФ, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают местные Telgram-каналы, публикуя фото и видео с места инцидента.

Огромный столб черного дыма видели жители разных районов города. Создавалось впечатление, что горит самый большой на Урале выставочный центр "Экспо-Екатеринбург".

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Впоследствии выяснилось, что пожар вспыхнул в промзоне неподалеку.

"В МЧС прокомментировали пожар. Горит промзона на Сибирском тракте. Площадь пожара — 250 квадратных метров. Огнем охвачены и полимерные материалы. В тушении принимают участие 18 человек и 6 спецмашин", — сообщали в Telegram-канале "E1.RU".

Пожарные не только гасили огонь, но и пытались спасти от пожара бочки, в которых, вероятно, были горючие вещества.

Сначала в местном МЧС уверяли, что обошлось без пострадавших. Впоследствии стало известно, что пострадал один человек, его забрала "скорая".

В конце концов, пожар удалось потушить. Причины возгорания пока не сообщаются.