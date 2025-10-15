Масштабный пожар вспыхнул на фабрике: погибли 16 человек

Пожар на швейной фабрике и складе химикатов в Бангладеш / © Getty Images

В столице Бангладеш произошел масштабный пожар на швейной фабрике и складе химикатов, который унес по меньшей мере 16 жизней. Несколько человек получили ранения.

Об этом сообщили в управлении пожарной службы и гражданской обороны страны, информирует AP.

Как отметил представитель ведомства Талха бин Джашим, возгорание произошло 14 октября в районе Мирпур. Предварительно, пламя возникло на третьем этаже семиэтажного здания, где располагалось швейное производство.

Спасатели уже нашли тела погибших, несколько человек получили ранения. Пожар удалось локализовать к вечеру, однако операция по поиску и спасению продолжается.

Бангладеш остается второй в мире страной по масштабам производства одежды после Китая. В этой отрасли работают около 4 млн человек, преимущественно женщины.

Ежегодно текстильная промышленность приносит стране около 40 млрд. долл. от экспорта, в основном в США и Европу. В то же время отрасль имеет печальную репутацию из-за частых аварий и пожаров, причиной которых называют слабый контроль безопасности и систематические нарушения строительных норм.

