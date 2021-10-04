Масштабный разлив нефти в Калифорнии привел к закрытию пляжей и гибели животных: что известно

Масштабный разлив нефти в Калифорнии привел к закрытию пляжей и гибели животных: что известно

В океан вытекло более полумиллиона литров тяжелой нефти.

В Калифорнии в воскресенье, 3 октября, экстренные службы начали очищать пляжи от одного из самых масштабных в истории американского штата разливов нефти.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи округа Ориндж в ночь на субботу, когда более 572,8 литров тяжелой нефти компании Amplify Energy вытекли в океан.

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Вдоль берега уже развернули скиммеры и боновые заграждения, масляные пятна также собирают пластиковыми пакетами. Кроме того, спасатели ищут пострадавших животных, чтобы оказать им помощь.

По словам мэра Хантингтон-Бич Кми Карр, местные пляжи будут оставаться закрытыми от нескольких недель до нескольких месяцев.

"Этот разлив нефти является одной из самых разрушительных ситуаций, с которой наше общество сталкивалось за десятилетия, — указала Карр. — Мы делаем все от нас зависящее, чтобы защитить здоровье и безопасность наших жителей, посетителей и естественной среды обитания".

Надзирательница округа Ориндж Катрина Фоли рассказала, что на месте инцидента нашли мертвыми птиц и рыбу. Одной утке, покрытой маслом, оказали ветеринарную помощь.

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Представители органов здравоохранения округа предупредили жителей о "значительном экологическое воздействии", а также указали на возможность появления головокружения, головной боли и других симптомов. Площадь разлива нефти превышает 33 квадратных километра, пишет NBC News.

В 1990 году на этом же участке побережья нефтяной танкер American Trader разлил почти 1,6 миллиона литров нефти, из-за чего погибла рыба и около 3,4 тыс. птиц.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз "MV X-Press Pearl" с химикатами, который почти две недели горел у берегов Шри-Ланки, может спровоцировать экологическую катастрофу.

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