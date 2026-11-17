Apple / © Associated Press

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Тысячи пользователей столкнулись с перебоями в работе ключевых сервисов Apple — от входа в аккаунты до проведения платежей.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Downdetector и заявление компании.

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Что именно не работало и когда начались проблемы

На платформу Downdetector поступило более 4000 жалоб, в том числе от пользователей США. Чаще всего люди жаловались, что не могут войти в свой аккаунт Apple, а также сбои в работе iCloud, App Store, Apple Pay, Apple Music и службы поддержки.

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По данным сервиса Downdetector, количество жалоб на сбои в работе Apple Pay резко возросло около 16:40 по Гринвичу (18:40 по киевскому времени), а незадолго до 17:00 по Гринвичу (19:00 по Киеву) пользователи начали массово сообщать о проблемах с iCloud.

Сбой в Apple

Ответившие в Apple

В Apple сообщили, что возобновляют работу систем после сбоя из-за внутреннего обновления. Оно задело службы поддержки клиентов, в том числе iCloud и Apple Pay.

В компании заверили, что это не кибератака, а большинство сервисов уже снова работает. Пока сбой совсем не устранят, юзерам рекомендуют не сбрасывать пароль от Apple ID и не удалять свое устройство с аккаунта — все данные в iCloud остаются на месте.

Помимо сервисов Apple перебои в работе зафиксировали и на других популярных платформах. Среди них — Microsoft, Gmail, Bank of America, Zoom, OpenAI, Salesforce, GitHub, PlayStation Network, Amazon, Visa и Uber.

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Напомним, владельцы складных iPhone Duo начали жаловаться на повреждения экранов в месте сгиба. Apple уже отреагировала на сообщения и предложила решение пострадавшим пользователям.

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