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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Краткий сбой в электросети вызвал транспортный коллапс в Лондоне

Хотя свет выключился на несколько секунд, в метро и на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди людей и пробки.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Краткий сбой в электросети вызвал транспортный коллапс в Лондоне

Приблизительно в 14:30 по местному времени в Лондоне на несколько секунд исчезла электроэнергия / © Pixabay

В понедельник, 12 мая, днем примерно в 14:30 по местному времени в столице Британии — Лондоне на несколько секунд исчезла электроэнергия. Поэтому произошла масштабная задержка в работе общественного транспорта.

Об этом сообщает ВВС.

Из-за сбоя полностью остановились по меньшей мере три ветви метро. Еще на шести линиях возникли существенные задержки или частично приостановилась работа. Электроэнергия уже возобновлена, но часть линий все еще не работает.

Как сообщило профильное ведомство Transport for London, несколько линий временно остались без питания из-за короткого отключения электроэнергии. И хотя, по словам поставщика, света в Лондоне не было несколько секунд, это могло повлиять на низковольтную сеть в отдельных районах города. Сейчас движение возобновляется.

Напомним, ранее речь шла о  блекаут в аэропортах Европы.

28 апреля коллапс со светом затронул значительную часть Испании и Португалии. Там аэропорты остались без электроэнергии, светофоры и телефонные линии не работают, мадридский метрополитен был эвакуирован, а движение поездов остановили.

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