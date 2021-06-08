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Масштабный сбой в работе мировых СМИ: "легли" сайты CNN, New York Times The Guardian

Масштабный сбой в работе мировых СМИ: "легли" сайты CNN, New York Times The Guardian

УНИАН

Не работали сайты крупнейших медиакомпаний и не только.

Сегодня утром произошел огромный глобальный сбой в работе Интернета. Так, известно о перебоях в работе New York Times, The Guardian, CNN и Financial Times и других. Также не работает британский правительственный портал, соцсеть Twitch и онлайн-магазин Amazon.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Посетители, которые пытались получить доступ к CNN.com, получили сообщение: «Быстрая ошибка: неизвестный домен: cnn.com». Попытки получить доступ к веб-сайту Financial Times обнаружили подобное сообщение. Когда посещали пользователи New York Times и сайта gov.uk правительства Великобритании было сообщение "Ошибка 503. Недоступная служба".

Что стало причиной сбоя — пока неизвестно. Предполагают, все из-за проблем в работе популярной сети распространения контента Fastly, которая предоставляет услуги многим сайтам. Там прокомментировали, что проблема обнаружили и исправили.

Новости мира: Twitter, Amazon и ряд сайтов известных СМИ не работают из-за сбоя

Новости мира: Twitter, Amazon и ряд сайтов известных СМИ не работают из-за сбоя