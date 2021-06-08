Масштабный сбой в работе мировых СМИ: "легли" сайты CNN, New York Times The Guardian

Не работали сайты крупнейших медиакомпаний и не только.

Сегодня утром произошел огромный глобальный сбой в работе Интернета. Так, известно о перебоях в работе New York Times, The Guardian, CNN и Financial Times и других. Также не работает британский правительственный портал, соцсеть Twitch и онлайн-магазин Amazon.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Посетители, которые пытались получить доступ к CNN.com, получили сообщение: «Быстрая ошибка: неизвестный домен: cnn.com». Попытки получить доступ к веб-сайту Financial Times обнаружили подобное сообщение. Когда посещали пользователи New York Times и сайта gov.uk правительства Великобритании было сообщение "Ошибка 503. Недоступная служба".

Vast chunks of the internet are offline, including The Verge. Until we're back, we're reporting to you live out of Google Docs. Here's what we know so far about the outage : https://t.co/4b1p2qhYif — The Verge (@verge) June 8, 2021

Что стало причиной сбоя — пока неизвестно. Предполагают, все из-за проблем в работе популярной сети распространения контента Fastly, которая предоставляет услуги многим сайтам. Там прокомментировали, что проблема обнаружили и исправили.

Новости мира: Twitter, Amazon и ряд сайтов известных СМИ не работают из-за сбоя

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