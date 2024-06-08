Масштабный сбой в Telegram: пользователи массово жалуются на проблемы

В мессенджере перестали посылаться сообщения и не обновляется список чатов.

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой вечером в субботу, 8 июня.

Об этом сообщает сайт Downdetector.

Пользователи жалуются на отсутствие связи с сервером (68%) и проблем с мобильным приложением (31%). Перебои в работе мессенджера возникли у пользователей разных стран, в том числе и в Украине.

Масштабный сбой в Telegram 8 июня

В мессенджере перестали посылаться сообщения и не обновляется список чатов.

Первые жалобы появились в 21:00 по киевскому времени и достигли своего пика к 21:30.

О причинах масштабного сбоя пока не сообщается.

Напомним, ранее, 30 мая, в работе Monobank произошел масштабный сбой. Пользователи не могли совершить денежные операции.

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