Масштабный взлом в Пентагоне и ФБР: в Сеть слили данные более 3 миллионов военных США

Здание Пентагона

Реклама

В США произошла одна из самых масштабных утечек персональных данных в сфере обороны и безопасности. Из-за взлома базы данных Центра кадровых данных Минобороны США (DMDC) в открытом доступе оказалась конфиденциальная информация миллионов военнослужащих и гражданских сотрудников, включая номера социального страхования и детали об их должностях.

Как сообщает ABC News со ссылкой на официального представителя Пентагона, кибератака затронула 2,76 миллиона ныне живущих людей и еще 294 тысячи умерших.

Реклама

Девять месяцев несанкционированного доступа

По данным оборонного ведомства США, несанкционированный доступ к системе продолжался с октября 2025 по июль 2026 года. Уязвимость обнаружили и устранили только в июле, после чего было начато расследование.

Реклама

База данных DMDC является одним из главных хранилищ персональных рекордов Минобороны США, где хранится информация о более чем 60 миллионах человек — от военнослужащих действующей армии и резервистов до ветеранов, подрядчиков и членов их семей.

Эксперты отмечают, что масштаб и чувствительность украденных данных (в частности, информация о конкретных должностях и обязанностях) представляют прямую угрозу национальной безопасности США. В Пентагоне убеждают, что доказательств злоупотребления украденными данными пока не обнаружено, а пострадавшим предлагают услуги по защите персональных данных и мониторингу кредитной истории.

Параллельный взлом в ФБР: хакеры заявили о «маркетинговом ходе»

Масштабная утечка в Пентагоне совпала по времени с другим резонансным киберинцидентом в Федеральном бюро расследований США. ФБР направило своим сотрудникам предупреждение об изломе кадрового портала FBIJobs.gov.

Хакеры получили доступ к именам, домашним адресам, номерам соцстрахования, датам рождения и контактам работников бюро. Сейчас ФБР работает по сценарию, по которому личные данные каждого сотрудника считаются потенциально скомпрометированными.

Реклама

Впрочем, хакерская группировка ShinyHunters сделала неожиданное заявление, отметив, что не собирается публиковать или продавать базы данных ФБР:

«С самого начала мы отмечали, что это не вымогательство, не выкуп и это не мотивировано финансово. Это была маркетинговая кампания для защиты нашего бизнеса и борьбы с дезинформацией», — говорится в хакерском заявлении.

Несмотря на хакерские заявления, в ФБР призвали сотрудников быть максимально бдительными, не отвечать на подозрительные звонки, воздерживаться от комментариев СМИ, а в случае преследований со стороны журналистов или посторонних — немедленно вызвать службу 911.

Ранее мы писали о том, что отсутствие регулярных обновлений безопасности со временем делает смартфоны все более уязвимыми к кибератакам. Специалисты предупреждают, что злоумышленники используют специальные программные коды — так называемые эксплойты — для взлома устройств, которые больше не получают защитных патчей от производителей.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров