Масштабный взрыв на рынке в Китае: по меньшей мере12 человек погибли, продолжаются поиски пропавших без вести

Причину взрыва до сих пор устанавливают.
Поиски пропавших без вести продолжаются в китайском городе Шиянь после масштабного взрыва газа на крытом продуктовом рынке.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Погибли по меньшей мере 12 человек. А полторы сотни — получили травмы. Большой павильон практически разрушен, под завалами — немало посетителей. Поэтому две тысячи спасателей буквально вручную разбирают руины. Между тем местные просят сдавать кровь для пострадавших. Причину взрыва до сих пор устанавливают.