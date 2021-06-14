Масштабный взрыв на рынке в Китае: по меньшей мере12 человек погибли, продолжаются поиски пропавших без вести

Причину взрыва до сих пор устанавливают.

Поиски пропавших без вести продолжаются в китайском городе Шиянь после масштабного взрыва газа на крытом продуктовом рынке.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Погибли по меньшей мере 12 человек. А полторы сотни — получили травмы. Большой павильон практически разрушен, под завалами — немало посетителей. Поэтому две тысячи спасателей буквально вручную разбирают руины. Между тем местные просят сдавать кровь для пострадавших. Причину взрыва до сих пор устанавливают.

Новости мира: на рынке в Китае произошел масштабный взрыв, по меньшей мере 12 человек погибли

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