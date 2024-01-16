Масштабы, глубина и качество тоннелей поражают: Израиль обнаружил еще одну крепость под Сектором Газа

Израильские военные теперь считают, что под Газой гораздо больше тоннелей.

Военные ЦАХАЛ обнаружили еще одну сеть тоннелей в Секторе Газы. Они были удивлены их масштабами, глубиной и качеством.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Работали 15 лет

Тоннели ХАМАС считались серьезной угрозой для израильских военных в секторе Газа еще до начала войны. Боевики долго работали над целой сетью укреплений. Так, один тоннель в Секторе Газа был достаточно широк, чтобы высокопоставленный чиновник ХАМАС мог заехать на машине внутрь. Другой простирался почти на три футбольных поля в длину и был спрятан под больницей. Под зданием высокопоставленного командира ХАМАС израильские военные обнаружили винтовую лестницу, ведущую в тоннель глубиной примерно семь этажей.

Этими масштабами были поражены как израильские военные и представители власти, так и американские чиновники, имеющие опыт работы в регионе. Вероятно, на самом деле под Газой может быть гораздо больше тоннелей. В Минобороны Израиля длину сети оценивают в 350 – 450 миль, к тоннелям ведет около 5700 отдельных шахт.

"Хамас использовал время и ресурсы за последние 15 лет, чтобы превратить Газу в крепость", – сказал экс-офицер ЦРУ Аарон Гринстоун, много работавший на Ближнем Востоке.

Ранее ХАМАС показал тела убитых заложников и обвинил Израиль в их гибели.

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