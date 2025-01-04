Массированная атака дронов по России: в Минобороны заявили об ударах по пяти регионам

В России в эту ночь якобы уничтожили 16 украинских беспилотников.

Об этом заявили в Минобороны России.

В частности, 10 из этих дронов ПВО якобы сбила над Брянской областью, 3 — над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Тем временем в Сети пишут о серьезной атаке по Смоленской области, там раздавались взрывы.

Целью могло быть предприятие АО "Авангард", входящее в состав одного из крупного российского ракетостроительного холдинга АО "ВПК "НПО машиностроения" и АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

По данным из открытых источников, основной продукцией предприятия называют транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники.

Ранее стало известно, что вблизи базы Северного флота России произошло два взрыва.

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