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Массированная атака по Украине: российская ракета могла пересечь воздушное пространство Польши
Российские оккупанты с ночи атакуют западные области Украины ракетами и беспилотниками.
Сегодня, 20 ноября, в польском Люблине объявили воздушную тревогу и включили сирены.
Об этом сообщает Radio Lublin.
«Угроза воздушного нападения. Найдите безопасное место. Следуйте инструкциям служб. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорится в уведомлении Правительственного центра безопасности.
Жители Подкарпатского воеводства также получили уведомления от Правительственного центра безопасности.
«Повышена готовность Системы противовоздушной обороны Польши», — сообщили там.
Отметим, Польша подняла в воздух военную авиацию и усилила контроль за воздушным пространством из-за активности ракет вблизи западных границ Украины.
Напомним, рано российские войска совершили ракетно-дроновую атаку на западные области Украины. Взрывы раздались во Львове и Ивано-Франковске. По сообщениям местных властей, оккупанты применили крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники.