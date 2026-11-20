Ракета пересекла воздушное пространство Польши / © Associated Press

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Сегодня, 20 ноября, в польском Люблине объявили воздушную тревогу и включили сирены.

Об этом сообщает Radio Lublin.

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«Угроза воздушного нападения. Найдите безопасное место. Следуйте инструкциям служб. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорится в уведомлении Правительственного центра безопасности.

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Жители Подкарпатского воеводства также получили уведомления от Правительственного центра безопасности.

«Повышена готовность Системы противовоздушной обороны Польши», — сообщили там.

Отметим, Польша подняла в воздух военную авиацию и усилила контроль за воздушным пространством из-за активности ракет вблизи западных границ Украины.

Напомним, рано российские войска совершили ракетно-дроновую атаку на западные области Украины. Взрывы раздались во Львове и Ивано-Франковске. По сообщениям местных властей, оккупанты применили крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники.

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