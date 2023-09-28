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Массированная ночная атака БПЛА и мощный взрыв в Узбекистане: главные новости ночи 28 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2635
Время на прочтение
1 мин
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Массированная ночная атака БПЛА и мощный взрыв в Узбекистане: главные новости ночи 28 сентября 2023 года

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 28 сентября 2023 года:

  • В столице Узбекистана прогремел мощный взрыв (видео) Читать далее –>
  • В НАТО заявили, что увеличат производство оружия для Украины Читать далее –>
  • Лидер республиканцев в Сенате объяснил, почему поддержка Украины отвечает интересам США Читать далее –>
  • Враг ночью совершил массированную атаку ударными БпЛА — Гуменюк Читать далее –>
  • Иран может продать России баллистические ракеты — ISW Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2635
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