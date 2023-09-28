Массированная ночная атака БПЛА и мощный взрыв в Узбекистане: главные новости ночи 28 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 28 сентября 2023 года:
- В столице Узбекистана прогремел мощный взрыв (видео) Читать далее –>
- В НАТО заявили, что увеличат производство оружия для Украины Читать далее –>
- Лидер республиканцев в Сенате объяснил, почему поддержка Украины отвечает интересам США Читать далее –>
- Враг ночью совершил массированную атаку ударными БпЛА — Гуменюк Читать далее –>
- Иран может продать России баллистические ракеты — ISW Читать далее –>
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