Массированная стрельба в школе Канады: 18-летняя девушка убила также своих мать и брата

Полиция Канады задержала подозреваемую 18-летнюю Джесси Ван Рутселаар, устроившую массированную стрельбу 10 февраля в средней школе в Тамблер-Ридж. Как выяснилось, у нее проблемы с психическим здоровьем.

Об этом пишет Reuters.

Джесси Ван Рутселаар совершила самоубийство после стрельбы. Заместитель комиссара, командира полиции в Британской Колумбии Двейн Макдональд сказал, что Ван Рутселаар родилась мальчиком, но шесть лет назад начала идентифицировать себя женщиной. Он неоднократно задерживал ее для обследования в соответствии с законом о провинции о психическом здоровье.

Вместе с Ван Рутселаар в школе погибли девять человек, ранее полиция сообщала о десяти жертвах.

Сначала она убила свою 39-летнюю мать и 11-летнего брата в семейном доме. После этого она пошла в школу, где застрелила 39-летнюю учительницу, а затем напала на учеников. Полиция изъяла длинноствольное ружье и модифицированный пистолет. Десятки человек получили ранения, а двое тяжелораненых жертв остаются в больнице.

Что известно о стрельбе в школе

Стрельба произошла 10 февраля в средней школе в городке Тамблер-Ридж на северо-востоке Британской Колумбии. Полиция получила уведомление в 13:20 по местному времени.

По словам властей, прибывшие на место происшествия полицейские спустя две минуты после первого вызова столкнулись с активным огнем в их направлении, прежде чем обнаружили нападающую мертвой.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования жертвам. Он заявил, что «опустошен ужасающей стрельбой».

Он упразднил свою запланированную поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Тамблер-Ридж — отдаленный муниципалитет с населением около 2400 человек. Поселок расположен у подножия Скалистых гор в 1000 километрах к северу от Ванкувера, вблизи границы с Альбертой.

Стрельбы в школах в Канаде встречаются редко. По данным канадского национального вещателя CBC, стрельба в Тамблер-Ридж является второй по количеству смертей в школах в истории Канады.