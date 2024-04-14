Массированное нападение Ирана: первая официальная реакция Израиля

В Минобороны Израиля подчеркнули, что противостояние с Ираном "еще не окончено".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ночное массированное нападение Ирана на их страну.

В своей первой публичной реакции на ночное нападение Ирана он написал на X в воскресенье утром: "Мы перехватили. Мы заблокировали. Вместе мы победим".

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The New York Times сообщает, что Вооруженные силы Израиля перехватили 99 процентов воздушных угроз, направленных против него в субботу, заявил контр-адмирал Даниэль Хагари, главный пресс-секретарь армии. Он добавил, что военно-воздушная база Неватим в пустыне Негев на юге Израиля получила незначительные повреждения и функционирует.

Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галлант в заявлении утром в воскресенье предупредил, что противостояние с Ираном "еще не закончено". Он похвалил армию Израиля и Соединенных Штатов за отражение иранской атаки, заметив, что защита от иранской атаки была "наибольшим достижением".

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Напомним, в Израиле заявили, что готовят "существенный ответ" на атаку Ирана.

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