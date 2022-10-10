Массированные ракетные удары России по Украине: появилась реакция Байдена

Президент США Джо Байден прокомментировал террористическую атаку России по украинским городам и подчеркнул, что ракетные удары оккупантов "еще больше укрепляют обязательства поддерживать украинский народ".

Об этом говорится в заявлении лидера США, опубликованном на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по Украине, включая Киев. Эти нападения убили и ранили мирных жителей и уничтожили цели без военного назначения. Они еще раз демонстрируют всю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа. Мы снова призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины. Эти нападения лишь еще больше укрепляют наше обязательство поддерживать народ Украины сколько угодно", — отметили в администрации главы Белого дома.

Байден подчеркнул, что вместе с союзниками и партнерами Америка будет продолжать взимать с России средства за ее агрессию и оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, в Белом доме обещают привлечь Путина и Россию к ответственности "за ее зверства и военные преступления".

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Относительно ситуации во Львовской области в СНБО сообщили, что россияне повредили на Львовщине 11 объектов критической инфраструктуры. Впрочем, обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и все станет на свои места. Секретарь СНБО призывает украинцев не паниковать, потому что это только играет на руку врагу.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сегодняшняя атака России на энергосистему Украины является самой масштабной с начала войны – кафиры наносили удары по всей цепи поставок электроэнергии.

В частности, в результате ракетного удара по Львову около 90% города – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

Жителей Николаева предупредили об отсутствии уличного освещения в городе не будут работать светофоры, а после 17:00 в Николаеве сократили количество электротранспорта на улицах.

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