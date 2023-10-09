Массированные удары продолжаются: Израиль назвал количество уничтоженных объектов боевиков

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. Израильские войска ударили по трем ракетным установкам, командным пунктам. Спикер израильских военных заявил, что страна собрала 100 тысяч резервных войск вблизи границы с сектором Газа.

Об этом пишет The Times of Israel.

В армии обороны Израиля говорят, что во время ударов поразили более 500 целей, в том числе несколько высотных башен и мечеть с вооружением ХАМАС, три тоннеля в районе Бейт Ханун на севере Газы.

Представитель ХАМАС Абу Убайда утверждает, что бои все еще продолжаются в нескольких районах у северной границы Газы, включая Зиким, Суфу и Мефальсим. По словам главного представителя ЦАХАЛ, бои продолжаются в кибуцах Беэр, Кфар-Аза, Нирим и Алумим на юге Израиля. Там зачищают боевиков.

Министерство здравоохранения сообщает, что по меньшей мере 2 315 человек с израильской стороны ранены. Считается, что погибли более 700 человек. Арабские медиа пишут, что погибли более 420 палестинцев, еще около 2300 ранены.

Совбез ООН провел экстренное закрытое заседание на фоне войны между Израилем и ХАМАС, но не смог достичь единого решения, поэтому не опубликовал совместного заявления.

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

Утром, 7 октября, исламские боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю с территории Сектора Газы. Было выпущено более двух тысяч ракет. После чего боевики начали наземное вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи", во время которой начал наносить удары по объектам ХАМАС в Секторе Газы.

8 октября Израиль официально объявил войну, в частности, военно-политический кабинет проголосовал за введение "пункта 40 Алеф". Этот пункт не применяли с 1973 года, когда началась "Война Судного дня".

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