Массированный налет БПЛА на Россию: что известно о последствиях

Под атакой дронов оказались Московская, Тульская, Калужская и Брянская области.

В России взывают о массовой атаке неизвестных беспилотников по разным областям страны-агрессорки.

Об этом пишут российские пропагандисты.

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По данным российских телеграмм-каналов:

В 4:25 в Москве Сергей Собянин заявил о налете украинских БПЛА. По его словам, они якобы были сбиты системой противовоздушной обороны в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. На время работу прекращали столичные аэропорты "Домодедово" и "Внуково".

Еще несколько дронов якобы уничтожены силами ПВО в Брянской и Калужской областях. Потерпевших и разрушений тоже нет;

Три дрона уничтожены в небе над Тулой. Один из них потерял управление после успешной работы ПВО и врезался в жилую многоэтажку. Пострадал один человек – у него диагностировали легкое резаное ранение стопы. Всех жителей дома в Туле временно разместили в детском саду и гостиницах. По состоянию на 9 утра сообщают о новых взрывах.

В пять утра мэр Москвы сообщил, что БПЛА также сбили в Подольском городском округе. Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, вроде бы тоже нет.

Также еще один дрон был замечен в Раменском городском округе. Он летел в сторону Москвы. Потерпевших и разрушений нет.

В Министерстве обороны РФ в атаке по традиции обвинили Украину и заявили о "террористической атаке".

"Сегодня утром (26 ноября — ред.) пресечена попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО уничтожено 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Калужской" областей", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 ноября Москву атаковали неизвестные беспилотники.

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