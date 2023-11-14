Массированный налет БПЛА на Россию: враг заявил об атаке по 4 областям (видео)

Россияне заявили о якобы уничтожении в ночь на 14 ноября четырех "украинских" беспилотников над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

Об этом сообщило Минобороны РФ и информируют местные паблики.

Беспилотник в Брянской области

В телеграм-каналах сообщается, что в ночь на 14 ноября беспилотник атаковал химический завод в селе Сельцо Брянской области. Там уточнили, что в строящемся цехе "Брянского химического завода имени 50-летия СССР" был обнаружен беспилотник самолетного типа с неразорвавшимся взрывчатым веществом. В то же время крыша цеха была пробита в трех местах.

На место были вызваны сотрудники спецслужб. В результате падения дрона пострадавших нет.

Взрывы в Подмосковье

В то же время в подмосковной Коломне утром сообщают о сильных взрывах в районе "КБ Машиностроение". По словам очевидцев, взрыв был четко слышен в домах на Окском проспекте. У автомобилей, стоявших во дворах, сработали системы сигнализации. Местные жители также сообщали, что к КБМ едут машины спецслужб.

В Сети также появилось видео с беспилотником, якобы сбитым в районе Коломны.

Взрывы в Подмосковье: очевидцы сняли не видео БПЛА

Отметим, АО Научно-производственная корпорация "КБ Машиностроение" – конструкторский и научно-производственный центр, который проводит работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке вооружения и военной техники различного направления.

Атака дронами по четырем областям РФ

Также якобы "украинский" беспилотник был сбит средствами ПВО на северо-западе Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Кличков.

В то же время в Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи 14 ноября была пресечена попытка устроить "террористическую атаку" БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

В ведомстве утверждают, что дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре дрона над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

К слову, в ночь на 14 ноября российские окккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. ПВО уничтожило семь из девяти беспилотников.

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