Массированный удар по военным объектам в Белгороде: легион "Свобода России" обратился к местному населению

Добровольцы призывают всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно проследовать в укрытия.

Добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" анонсировали 16 марта в 17:00 массированный удар по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЛСР.

"Внимание! Уважаемые жители Белгорода и области! Сегодня в 17:00 будет нанесен массированный удар по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде. Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно проследовать в укрытия! Вы не обязаны становится живым щитом для путинских силовиков. Берегите себя и ваших близких", – говорится в сообщении.

Обращение легиона "Свобода России" к жителям Белгорода / Фото: Легион "Свобода России"

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Напомним, в четверг, 14 марта, легион "Свобода России", который на территории Российской Федерации борется с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных из Украины населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

15 марта в Белгородской области продолжились атаки. В Белгороде и Белгородском районе с утра раздавались взрывы, испуганные местные публиковали фото и видео с последствиями прилетов. Местные власти признали разрушение и заявили о двух пострадавших.

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