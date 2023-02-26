Массовая авария на платной автотрассе в Москву: столкнулось более 40 автомашин, есть пострадавшие (видео)

От водителей, решивших съехать на бесплатную трассу для объезда места масштабного ДТП, требуют оплатить проезд.

В воскресенье, 26 февраля, на платной автодороге между Санкт-Петербургом и Москвой образовалась огромная автомобильная пробка из-за массового ДТП, в котором столкнулось более 40 автомобилей и пострадало по меньшей мере 14 человек. У водителей, решивших съехать на бесплатную трассу для объезда, требуют оплату.

О нежелании российских автодорожников терять прибыль даже при масштабной аварии сообщают в местных Telegram-каналах.

Авария произошла на платной трассе М-11 в Новгородской области. Из-за гололедицы и снежной каши на дороге сначала столкнулись две фуры, затем в них въехал легковой автомобиль "Рено Дастер" и еще около десятка автомобилей. Впоследствии количество попавших в аварию автомобилей выросло до 42.

25 машин столкнулись в Новгородской области – один человек погиб, еще 12 пострадали



На 504-м км трассы М-11 в Новгородской области по направлению Санкт-Петербург – Москва произошло массовое ДТП с участием 25 машин. pic.twitter.com/XNDFOu7RzR — dymkag (@dymkag) 26 February 2023

В Telegram-каналах сообщили, что в результате ДТП погибла одна женщина, а еще 14 человек пострадали. Официально о смертельном случае во время аварии не сообщают. Известно, что с места ДТП госпитализированы 5 человек с сотрясением головного мозга, среди них — 4 детей.

На трассе М11 в Новгородской области столкнулось 32 машины. Погибла одна девушка.



Авария произошла из-за гололедицы, столкнулись два грузовика, создавшие цепочку ДТП. Помимо погибшей, три человека получили травмы pic.twitter.com/zWnjNTZeyo — Лентач (@the_lentach) February 26, 2023

Движение по дороге закрыто, потому что спасатели убирают битум, который вылился из одного из грузовиков. Трассу не откроют, пока не оформят всех участников ДТП.

Шлагбаумы на пунктах оплаты при выезде с дороги открывать не спешат. От водителей, решивших объехать место массовой аварии, списывают деньги по стандартному тарифу.

Напомним, в Польше столкнулись два пассажирских автобуса, по которым ехали украинцы. В результате ДТП пострадали, в частности, один несовершеннолетний.

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