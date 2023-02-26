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Массовая авария на платной автотрассе в Москву: столкнулось более 40 автомашин, есть пострадавшие (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Массовая авария на платной автотрассе в Москву: столкнулось более 40 автомашин, есть пострадавшие (видео)

Фото: из соцсетей

От водителей, решивших съехать на бесплатную трассу для объезда места масштабного ДТП, требуют оплатить проезд.

В воскресенье, 26 февраля, на платной автодороге между Санкт-Петербургом и Москвой образовалась огромная автомобильная пробка из-за массового ДТП, в котором столкнулось более 40 автомобилей и пострадало по меньшей мере 14 человек. У водителей, решивших съехать на бесплатную трассу для объезда, требуют оплату.

О нежелании российских автодорожников терять прибыль даже при масштабной аварии сообщают в местных Telegram-каналах.

Авария произошла на платной трассе М-11 в Новгородской области. Из-за гололедицы и снежной каши на дороге сначала столкнулись две фуры, затем в них въехал легковой автомобиль "Рено Дастер" и еще около десятка автомобилей. Впоследствии количество попавших в аварию автомобилей выросло до 42.

В Telegram-каналах сообщили, что в результате ДТП погибла одна женщина, а еще 14 человек пострадали. Официально о смертельном случае во время аварии не сообщают. Известно, что с места ДТП госпитализированы 5 человек с сотрясением головного мозга, среди них — 4 детей.

Движение по дороге закрыто, потому что спасатели убирают битум, который вылился из одного из грузовиков. Трассу не откроют, пока не оформят всех участников ДТП.

Шлагбаумы на пунктах оплаты при выезде с дороги открывать не спешат. От водителей, решивших объехать место массовой аварии, списывают деньги по стандартному тарифу.

Напомним, в Польше столкнулись два пассажирских автобуса, по которым ехали украинцы. В результате ДТП пострадали, в частности, один несовершеннолетний.

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Дата публикации
Просмотры
574
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