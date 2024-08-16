Массовая драка в парламенте Турции: "Кровь забрызгала белые ступеньки трибуны"

В парламенте Турции представители правящей фракции напали на оппозиционного депутата после того, как он назвал партию президента Ердогана "бессовестной" и потребовал выпустить из тюрьмы своего коллегу, осужденного за организацию антиправительственных протестов.

Об этом пишет Reuters.

"Видеокадры показали, как депутаты от правящей "Партии справедливости и развития" бросились бить Ахмета Шика на трибуне, а еще десятки присоединились к драке, некоторые пытались сдержать других. Кровь забрызгала белые ступеньки трибуны оратора", – пишет издание.

Инцидент произошел на внеочередном заседании парламента, в ходе которого законодатели должны были решить вопрос депутатского статуса Джана Аталая. Два года назад Аталай был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в попытке свержения правительства путем организации общенациональных протестов в парке Гези в 2013 году. Он до сих пор отрицает свою вину.

Несмотря на тюремное заключение, Аталай был избран в парламент в мае прошлого года от Рабочей партии Турции. После выборов парламент лишил его мандата, но 1 августа Конституционный суд признал решение парламента недействительным.

"Мы не удивлены, что вы называете Джана Аталая террористом, как и всех, кто не на вашей стороне. Но самые большие террористы сидят в этих креслах", – заявил Шик, критикуя депутатов от правящей партии.

После драки заместитель спикера парламента был вынужден объявить трехчасовой перерыв.

Лидер оппозиционной "Республиканской народной партии" Озгюр Озел назвал драку в парламенте "позором".

"Одни депутаты били других депутатов, даже женщин. Это неприемлемо", – заявил он.

Председатель фракции прокурдской демократической демократии Гюлистан Кочийгит, которую также избили, заявила, что правящая партия пытается заставить оппозицию замолчать, применяя насилие.

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