Массовая голодовка в поддержку Саакашвили: госпитализировали еще троих активистов

Прекратили голодовку уже 20 человек.

В Тбилиси госпитализировали троих активистов, которые уже девятый день участвуют в массовом голодовке в поддержку осужденного экспрезидента Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает телеканал Mtavari.

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Голодание проходит возле центрального офиса оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Около 300 человек продолжают голодовку. Несколько из них переведены в больницу бригадами скорой помощи, однако состояние других протестующих более или менее стабильно", — заявил член политсилы Ираклий Надирадзе.

В медказлад попали Рамаз Керечашвили, Эмзар Шубладзе и Гоча Инасаридзе. К слову, голодовку по рекомендации руководства "Нацдвижения" уже прекратили более 20 человек. Кроме того, семь человек уже находятся в больнице.

По словам главы "Единого национального движения" Ники Мелия, голодовка будет бессрочной. Оно не прекратится, пока экспрезидент не будет освобожден из заключения.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Михо в Грузию против него было открыто еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.