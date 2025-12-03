ТСН в социальных сетях

Мир
370
2 мин

Массовая миграция в Польшу: сколько молодых украинских мужчин легализовалось после изменения в законодательстве

С конца августа по ноябрь 2025 г. резко возросло количество украинцев, которые просят защиты в Польше.

Украинцы в Польше

Украинцы в Польше / © Укринформ

На пограничных переходах в Польшу наблюдается огромный ажиотаж: резко возросло количество украинцев, просящих статус защиты PESEL UKR.

Как сообщает Rzeczpospolita, с конца августа по ноябрь 2025 года заявления подали почти 50 тысяч граждан, что значительно больше, чем в предыдущие месяцы.

Этот всплеск связан с изменениями в украинском законодательстве, которые позволили выезд молодым мужчинам в возрасте 18–22 лет.

Стремительный рост количества запросов в защиту

Правительственные данные Польши подтверждают нетипично высокий поток мигрантов:

  • Масштабы роста. С 26 августа по 10 ноября 2025 г. заявления на получение статуса UKR подали 49 700 человек. Для сравнения, за первые два месяца этого года таких заявлений было всего 16 тысяч.

  • Активный статус. В целом, статус UKR, который дает право на проживание, работу и социальную помощь, имеют более 2 млн украинцев, но по состоянию на 12 ноября активный статус UKR в Польше сохраняли 964,4 тыс. человек.

Причина: разрешение на выезд для мужчин 18–22 лет

Главной причиной миграционного всплеска является изменение в составе мигрантов:

"В конце августа 2025 года изменение в украинском законодательстве позволило мужчинам в возрасте 18-22 лет легально покинуть страну", - пояснил Цезарий Пшибыл, консультант Польского экономического института.

Доля всех украинских мужчин в возрасте 18–65 лет, подавших заявления на легализацию в Польше, выросла с 16,6% до 17,4%. Это свидетельствует о значительном росте числа именно прибывающих молодых мужчин.

Пограничная служба Польши подтверждает, что с конца августа по конец ноября в Польшу въехало более 121 тыс. мужчин этой возрастной категории, значительная часть которых осталась в Польше или отправилась в другие страны ЕС.

Напомним, ранее демографиня оценила всеобщие демографические потери Украины после войны.

370
