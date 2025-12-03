Массовая миграция в Польшу: сколько молодых украинских мужчин легализовалось после изменения в законодательстве

Украинцы в Польше / © Укринформ

Реклама

На пограничных переходах в Польшу наблюдается огромный ажиотаж: резко возросло количество украинцев, просящих статус защиты PESEL UKR.

Как сообщает Rzeczpospolita, с конца августа по ноябрь 2025 года заявления подали почти 50 тысяч граждан, что значительно больше, чем в предыдущие месяцы.

Этот всплеск связан с изменениями в украинском законодательстве, которые позволили выезд молодым мужчинам в возрасте 18–22 лет.

Реклама

Стремительный рост количества запросов в защиту

Правительственные данные Польши подтверждают нетипично высокий поток мигрантов:

Масштабы роста. С 26 августа по 10 ноября 2025 г. заявления на получение статуса UKR подали 49 700 человек. Для сравнения, за первые два месяца этого года таких заявлений было всего 16 тысяч.

Активный статус. В целом, статус UKR, который дает право на проживание, работу и социальную помощь, имеют более 2 млн украинцев, но по состоянию на 12 ноября активный статус UKR в Польше сохраняли 964,4 тыс. человек.

Причина: разрешение на выезд для мужчин 18–22 лет

Главной причиной миграционного всплеска является изменение в составе мигрантов:

"В конце августа 2025 года изменение в украинском законодательстве позволило мужчинам в возрасте 18-22 лет легально покинуть страну", - пояснил Цезарий Пшибыл, консультант Польского экономического института.

Доля всех украинских мужчин в возрасте 18–65 лет, подавших заявления на легализацию в Польше, выросла с 16,6% до 17,4%. Это свидетельствует о значительном росте числа именно прибывающих молодых мужчин.

Реклама

Пограничная служба Польши подтверждает, что с конца августа по конец ноября в Польшу въехало более 121 тыс. мужчин этой возрастной категории, значительная часть которых осталась в Польше или отправилась в другие страны ЕС.

Напомним, ранее демографиня оценила всеобщие демографические потери Украины после войны.