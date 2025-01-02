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Массовая стрельба у ночного клуба в Нью-Йорке: по меньшей мере десять пострадавших

Массовая стрельба у ночного клуба в Нью-Йорке: по меньшей мере десять пострадавших

Массовая стрельба у ночного клуба в Нью-Йорке: по меньшей мере десять пострадавших

Стрельба возле ночного клуба в Нью-Йорке. / Фото: Daily Mail

По информации полиции, еще несколько человек были госпитализированы, но никто из них не находится в критическом состоянии.

В Нью-Йорке у ночного клуба Amazura произошла массовая стрельба, в результате которой по меньшей мере десять человек получили ранения.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел около 23:20 по местному времени (6:20 по киевскому времени).

По меньшей мере трое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в местную больницу. По информации полиции, еще несколько человек были госпитализированы, но никто из них не находится в критическом состоянии.

"Полиция Нью-Йорка подтвердила, что правоохранители разыскивают серый седан, который может быть связан со стрельбой, но подозреваемые пока не установлены", — пишет издание.

Ранее стало известно о стрельбе в черногорском городе Цетино, в результате которой погибли 12 человек. Еще четыре человека получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

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