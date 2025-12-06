Массовая стрельба в баре: погибли 11 человек, среди них есть дети (фото)

Полиция / © Pixabay

В Претории, в поселке Саулсвиль (Южно-Африканская Республика), в нелегальном баре произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек, среди них трое детей, еще 14 человек получили ранения.

Об этом сообщили правоохранительные органы ЮАР, а также представители полиции Южной Африки (SAPS), пишет Reuters.

Как стало известно, в поселке Саулсвиль располагалось нелегальное питейное заведение — так называемый «шибин».

«Среди погибших трое несовершеннолетних, в том числе мальчики 3 и 12 лет, а также 16-летняя девочка», — сообщили в полиции ЮАР.

Сообщается, что полиция Южной Африки уже начала масштабную операцию по розыску трех подозреваемых в совершении массового убийства. Их личности пока остаются неизвестными.

В Южной Африке один из самых высоких показателей убийств в мире: в среднем в день совершается около 60 убийств.

