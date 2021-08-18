Массовое бегство из Афганистана: захваченную талибами страну пытаются покинуть более 150 украинцев

Эвакуация из Кабула происходит на фоне протестов, которые разгоняют выстрелами.

В Афганистане начались первые протесты против власти Талибана, которые сопровождаются стрельбой в демонстрантов и нападениями на журналистов. На таком фоне сложной и опасной становится эвакуация людей, которые пытаются покинуть захваченную талибами страну. Среди них — 153 украинца, которые, по данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, изъявили желание вернуться домой.

Об этом говорится 18 августа в сюжете ТСН.19: 30.

В афганском городе Джелалабад сегодня на улицы вышли сотни людей, требуя оставить в стране действующий национальный флаг, талибы хотят заменить. В ответ исламисты открыли огонь, был убит как минимум один человек, избиты несколько журналистов, освещавших протест.

Между тем в афганской столице продолжается эвакуация. Накануне американцы вывезли из Афганистана более тысячи человек. В Белом Доме заверили, что талибы пообещали не атаковать иностранцев и мирных жителей, идущих на кабульский аэропорт. Хотя ранее СМИ сообщали, что афганцев, которые пытаются попасть в аэропорт, талибы останавливают побоями и выстрелами. На фото с места событий были окровавленные женщины и дети.

До сих пор неизвестно, когда Афганистан смогут покинуть украинцы. Наши соотечественники пока не имеют возможности добраться кабульского аэропорта. Талибан установил блокпосты, возможности обеспечить перевозку граждан на территории Афганистана не имеет ни одна страна.

"Трудности возникают каждую секунду. Начиная от блокпостов Талибана, которые надо пройти, чтобы попасть в аэропорт, продолжая хаотичной ситуацией в самом аэропорту, где неизвестно, куда идти, что делать, как получить доступ к самолету ", — пояснил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Масштабную эвакуацию из Афганистана планирует провести Великобритания. В течение года британские власти планирует вывезти из страны 5000 афганцев, а в целом объявила о возможности предоставить убежище 20 тысячам беженцев из страны, особенно тем, кому правления Талибана грозит больше всего — женщинам и меньшинствам.

На улицах Кабула уже сейчас замечают отличия от предыдущего образа жизни. Скажем, на видео афганского информагентства видно, как на витринах в столице Афганистана, чтобы не раздражать талибов, закрашивают изображения женских лиц. Девушки в Кабуле стараются не выходить на улицу из-за страха перед Талибаном.

Хотя накануне на пресс-конференции представители радикальных исламистов пообещали сохранить свободы женщин — с условием, что все будет в рамках шариата.

Бывшая судья Марзие, которая работала в Афганистане судьей и покинула страну после двух покушений со стороны Талибана, говорит, что обещаниям талибов не верит, и призывает Британию помочь ее соотечественницам. "Если люди приедут в Британию как искатели убежища, как беженцы, они внесут свой вклад в эту страну, и, поскольку они хорошо образованные, они будут хорошими гражданами", — уверяет она.

Между тем, источники программы BBC Newsnight пролили свет на то, как талибы могли так быстро захватить власть. По данным СМИ, численность правительственной афганской армии, которая должна была противостоять талибам после выхода американских войск, была почти в шесть раз меньше, чем сообщалось. Вместо 300 тысяч на самом деле было только 50 тысяч — вдвое меньше, чем силы Талибана.

Передавали ли президенту США Джо Байдену разведданные с этой цифрой? С таким вопросом ВВС обратилась к Белому Дому, но ответа от Вашингтона пока нет.

Новости мира: что происходит в аэропорте Кабула и кого готовы эвакуировать другие страны

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