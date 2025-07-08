Массовое нападение пчел на людей во Франции: что стало причиной

Во Франции пчелы по неизвестной причине напали на прохожих в городе

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В воскресенье, 6 июля, сотни пчел в течение нескольких минут атаковали прохожих в Орияке. В общей сложности пострадали 24 человека, состояние трех человек оценивают как критическое.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Экспертная оценка и возможные причины атаки

Эксперт из Парижской школы пчеловодства Валид Лулиди отметил, что подобные ситуации реко случаются с пчелами, которые в отличие от ос являются вегетарианцами и более склонны к обороне, чем к нападению ради еды.

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«Вос плохой характер, это общеизвестно; они убивают, чтобы прокормить себя», – отметил Лулиди.

Предположение о том, что пчелы могли отбиваться от азиатских шершней, специалист сразу опроверг. По его словам, это маловероятно, поскольку азиатские шершни присутствуют во Франции уже 20 лет, и пчелы не реагируют на них массово, вылетая из улья для защиты. По мнению эксперта, вероятнее всего, что насекомые были чем-то спровоцированы, но точная причина нападения неизвестна.

Среди других возможных объяснений нападения Лулиди назвал изменения в поведении пчел из - за гибридизации местной черной пчелы с импортируемыми видами . Это делается для повышения медоносности пчел, но со временем у гибридов могут возникать дефекты поведения, в частности агрессивность.

Советы и безопасность

Валид Лулиди советует в случае атаки пчел прежде всего не паниковать, но в то же время как можно быстрее найти укрытие.

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«У вас нет никакого шанса против нападающего на вас роя пчел», — подчеркнул эксперт, объяснив, что противостоять пчелам и пытаться их отпугнуть или убить является плохой идеей.

Он подчеркнул, что в городе это может быть сложно, однако на природе достаточно спрятаться в густых кустах или нырнуть в водоем, чтобы сбить пчел с толку.

Напомним, семья с детьми жила в доме с более чем 2000 пауками -отшельниками. Часть из них были ядовитыми. Угрозу обнаружили только 5 лет спустя.