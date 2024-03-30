Массовое отравление пищевой добавкой: 4 человека умерли и более 100 — в больнице

После употребления продукта люди жаловались на проблемы с почками.

Употребление пищевой добавки для снижения холестерина, содержащей красный дрожжевой рис, привело к смерти 4 человек в Японии. Сообщается также о более 100 человек, которые попали в больницу из-за проблем с почками.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

После массовых жалоб от потребителей компания-производитель пищевых добавок Kobayashi Pharmaceutical отозвала три своих продукта, среди которых – "Beni Koji Choleste Help".

Компания начала получать жалобы еще в январе этого года, однако правительству эту информацию не предоставила.

Красный дрожжевой рис, или "бени коджи" – безрецептурная добавка, принимаемая для снижения уровня холестерина. Она является ингредиентом десятков других продуктов, в частности, алкогольного напитка саке, а также заправок для салатов.

Kobayashi Pharmaceutical провела анализ добавки и обнаружила, что она могла содержать "ингредиенты, которые не собирались добавлять". Однако токсичного химического соединения цитринина, которое производится красным дрожжевым рисом и может повредить почки, обнаружено не было.

В настоящее время Kobayashi Pharmaceutical совместно с Министерством здравоохранения Японии проводят расследование.

Напомним, пищевые добавки – "ешки" – улучшают внешний вид, вкус и консистенцию продуктов, а также повышают продолжительность хранения. Также красители, загустители, консерванты вызывают аллергию, симптомами которой являются крапивница, приступ астмы, сыпь и раздражение кожи. Список опасных Е-кодов продуктов питания большой.

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